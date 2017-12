Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, vil ikke blankt afvise Dansk Folkepartis krav om 26 milliarder kroner mere til velfærd i 2025.



På vej ind til partiets gruppemøde på Christiansborg onsdag siger Anders Samuelsen:



- Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Det er et krav, der er fremsat i forhandlingerne fra Dansk Folkeparti. Som regering anerkender vi, at der kommer krav i forhandlingerne, og så kigger vi på det.



Spørgsmål: Er I åbne for at forhandle kravet?



- Jeg kommenterer overhovedet ikke på det forhandlingsforløb, der foregår på nuværende tidspunkt. Overhovedet ikke. Det er noget, der foregår i lukkede rum, og sådan skal det være, siger Samuelsen.



DF kræver en vækst i det offentlige forbrug på 0,65 procent årligt frem mod 2025. Det vil betyde 26 milliarder kroner mere til velfærd i 2025.



Ifølge DF er det nødvendigt for at tage højde for de ekstra ældre og børn, der har brug for service fra det offentlige i de kommende år.



/ritzau/