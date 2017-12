USA's beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad belønner landets "terrorhandlinger".



Det siger Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, på et møde med medlemslandene af den islamiske samarbejdsorganisation OIC.



Han argumenterer samtidig for, at verden bør anerkende Østjerusalem som hovedstad i en palæstinensisk stat.



Dermed gentager han den opfordring, som den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, kom med ved åbningen af onsdagens OIC-møde.



Mødet afholdes i Istanbul. Det finder sted, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, har besluttet at anerkende hele Jerusalem som Israels hovedstad.



Den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, siger, at USA ikke længere kan spille en rolle i fredsprocessen i Mellemøsten.



Han tilføjer, at Trumps beslutning er en "forbrydelse", som truer verdensfreden.



Jerusalem rummer helligdomme for både muslimer, kristne og jøder.



Siden 1967 har Østjerusalem været besat af Israel, som i 1980 udråbte den samlede by til sin hovedstad. Det er ikke anerkendt af det internationale samfund.



Trumps melding har fået flere muslimske lande til at protestere.



Det er Tyrkiet, der har inviteret ledere fra OIC - der officielt hedder Den Islamiske Konference Organisation - til møde onsdag.



Her skal de formulere en fælles udtalelse som svar på Trumps beslutning.



OIC tæller 57 muslimske lande. Organisationen var blandt andet aktiv i forbindelse med Jyllands-Postens karikaturtegninger af profeten Muhammed i 2005.



OIC kritiserede den danske regering for ikke at gribe ind mod Jyllands-Posten. Samtidig kritiserede OIC også angreb på danske ambassader.



/ritzau/Reuters