Alabamas nye senator er overvældet og mundlam efter sejr

Alabamas nye senator er den 63-årige demokrat Doug Jones. Det står klart, efter at han slog sin republikanske modstander, Roy Moore, ved senatsvalget i delstaten tirsdag.



Resultatet er ifølge CNN intet mindre end pinligt for præsident Donald Trump og en katastrofe for Republikanerne i Washington, idet det ellers dybt konservative Alabama har valgt sin første demokratiske senator siden begyndelsen af 1990'erne.



"Jeg tror, at jeg har ventet på det her hele mit liv, og nu ved jeg ikke, hvad helvede jeg skal sige," siger Doug Jones, da han står på scenen i Birmingham, Alabama, tirsdag aften og lader sig hylde af sine mange jublende tilhængere.



"Jeg er i sandhed overvældet. Vi har vist - ikke kun delstaten Alabama - men hele landet, at vi kan forenes."



Samme budskab lyder fra den tidligere demokratiske præsidentkandidat Hillary Clinton:



"I aften valgte vælgere i Alabama en senator, som vil gøre dem stolte. Og hvis Demokraterne kan vinde i Alabama, så kan vi - og skal - kæmpe videre overalt," skriver hun på Twitter.



Alabama, som Donald Trump vandt i sidste års præsidentvalg med 28 procentpoint, har ifølge Doug Jones før befundet sig ved en "skillevej". Og nogle gange har staten ikke valgt den rigtige vej frem, mener han.



"Men tirsdag valgte I den rigtige vej," siger Jones i sin sejrstale.



Med omkring 99 pct. af stemmerne talt op kort efter klokken seks onsdag morgen dansk tid står Doug Jones ifølge CNN til at få 49,9 pct. af stemmerne mod Roy Moores 48,4 pt.



Det er en margen på omkring 11.000 stemmer ud af i alt 1,1 mio. afgivne stemmer.



