Natolande forlænger Stoltenbergs mandat med to år

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, får to år mere på posten som generalsekretær. Det oplyser Nato i en pressemeddelelse.



I meddelelsen fremgår det, at natolandene er enige om, at Stoltenberg skal fortsætte på posten frem til 30. september 2020.



- De allierede ønsker generalsekretæren tillykke og har fuld tillid til hans evner til at fortsætte hans dedikerede arbejde med at fremrykke Nato's tilpasning til sikkerhedsudfordringerne i det 21. århundrede, lyder det i meddelelsen.



