Cepos: Overkommeligt at lave historisk lettelse af skatten med 8,1 mia kr

Inden jul vil danskerne få "historisk store skattelettelser", lover Liberal Alliances partileder, Anders Samuelsen.



Men hvad skal der egentlig til, før man kan kalde en skattereform historisk? Det kommer selvsagt an på, hvad man måler på.



Hvis man alene ser på, hvor meget skattetrykket i kroner og øre lettes, skal skatteaftalen runde 8,1 milliarder kroner for at være historisk, påpeger Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom i den liberale tænketank Cepos:



"Den største skattereform, når vi måler på, hvor meget skattetrykket er sænket, var Foghs 2003-reform. Den sænkede skattetrykket svarende til 8,1 milliarder kroner efter tilbageløb og adfærd og målt i 2017-kroner. Så hvis VLAK-regeringen skal gennemføre en skattereform, der giver historisk store skattelettelser, skal man runde 8,1 milliarder kroner," siger han.



I den liberale cheføkonoms optik burde det være en overkommelig bedrift:



"Hvis man bare bruger lidt over en femtedel af råderummet på 38 milliarder kroner, så har man en historisk skattereform."



Til gengæld ser det sværere ud at nå en historisk skatteaftale, når man måler på vækst og beskæftigelse, lyder Mads Lundby Hansens analyse:



"Den mindste skattereform, der har været siden 2000 målt på beskæftigelse, var Foghs 2007-reform. Den øgede beskæftigelsen med cirka 7600 personer. Så hvis man skal lave en reform, der ikke bliver den mindste målt på beskæftigelsen, skal man runde 7600 personer," sigerMads Lundby.



Regeringsgrundlaget har et "mål om at føre en politik, der øger beskæftigelsen med 55.000-60.000 personer". Men det ser ikke ud til, at skattereformen vil tage særligt store skridt i den retning.



"Der tegner sig konturerne af en skattereform, der letter skattetrykket historisk meget, men hvor vækst og beskæftigelsesvirkningen risikerer at blive den mindste i danmarkshistorien," siger Mads Lundby Hansen.



LA truer med ikke at stemme for den netop indgåede finanslov, hvis regeringen og DF ikke inden jul lander en skatteaftale. Det vil DF ikke give nogen garanti for.



Men Børsens politiske kommentator, Helle Ib, mener ikke, en aftale er umulig.



"De to dele, der er de mindst kontroversielle - at sørge for det bliver mere attraktivt at spare op til pension og at lette skatten i bunden - løber op i cirka otte milliarder kroner. Hertil kommer, at de formentlig også kan enes om at gøre noget ved loftet over beskæftigelsesfradraget. Så er man altså oppe på 11-12 milliarder kroner," siger hun.



Dermed vil Anders Samuelsen have ret i, at skatteaftalen bliver historisk, lyder konklusionen. Hvis den altså bliver til noget.



/ritzau/