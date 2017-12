Thulesen: Jeg lover ikke skattelettelser før jul

Selvom Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, de seneste dage har glædet sig over de største skattelettelser i mands minde, så er flertallet endnu ikke på plads.



Det fastslår Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.



I sit ugebrev skriver DF-formanden, at han alene har sagt ja til at forhandle videre omkring skat og udlændingepolitik:



- Dansk Folkeparti har således ikke garanteret regeringen flertal for "historisk store skattelettelser". Heller ikke givet garanti for, at forhandlingerne er færdige før jul.



- Det siger sig selv, at man ikke kan vide, hvornår forhandlinger er så langt fremskreden, at man kan indgå aftaler.



- Slet ikke når det handler om udlændingepolitik, hvor næsten alle logiske forslag om stramninger besvares med et: "Det må vi se nærmere på og vurdere i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention", skriver Thulesen i sit ugebrev.



Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har bebudet, at han vil forhandle videre mandag med det formål at nå at få aftalerne om skat og udlændinge på plads inden jul.



De to områder skal forhandles på plads, før finansloven kan stemmes igennem af partierne, og den skal tredjebehandles inden nytår.



/ritzau/