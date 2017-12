DF rammer laveste niveau i ni måneder

Havde det ikke været for den lille kattegatkommune Læsø, havde Dansk Folkeparti stået tilbage helt uden borgmesterposter oven på det nyligt overståede kommunalvalg.



Partiet fik slet ikke det kommunale gennembrud, det havde håbet på, og på landsplan satte blot 8,8 pct. af vælgerne deres kryds ved liste O. Det var en tilbagegang på 1,3 procentpoint i forhold til kommunalvalget i 2013.



Og nu tyder en ny meningsmåling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau, på, at vælgeropbakningen til Kristian Thulesen Dahls tropper også er vigende på landsplan.



I målingen, der er foretaget i perioden 4. til 9. december, svarer 16,9 pct. af de 1019 repræsentativt udvalgte vælgere, at de vil stemme på Dansk Folkeparti, hvis der var folketingsvalg i morgen.



Det er det laveste niveau, Voxmeter har målt Dansk Folkeparti til siden slutningen af februar. Dengang lå DF på 15,7 pct. af stemmerne ifølge Voxmeter.



Har det med at gå i selvsving



Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, ser det i høj grad som en konsekvens af den negative omtale, der har været, efter at partiet gik tilbage ved kommunalvalget 21. november.



"Sådan noget har det med at gå i selvsving. Jeg tror, at når man begynder at se, hvad Dansk Folkeparti er kommet igennem med i finansloven - flere politibetjente, bedre forhold for de ældre og på plejehjemmene - så vil vælgerne se, at det er meget godt gået. Det viser, at DF handler og er nogle stemmer, der arbejder, mener Peter Skaarup.



Finanslovsaftalen, der faldt på plads fredag aften, skal efterfølges af forhandlinger om udlændinge og skattelettelser i næste uge.



Og udfaldet af dem kan vise sig afgørende for DF, vurderer Rune Stubager, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet.



"Socialdemokratiet vil nok rimelig nemt kunne argumentere for, at der på skatteområdet bliver givet mest til dem, der har mest i forvejen. Og det er gift for en del af de vælgere, DF fik fat i ved sidste valg," siger han.



"DF kan komme i klemme, hvis S troværdigt kan argumentere for, at de har solgt ud i forhold til de løfter, de har givet om ikke at ville give skattelettelser i den høje ende," siger professoren.



DF-toppen er fuldt ud opmærksom på betydningen af næste uges forhandlinger, understreger Peter Skaarup.



Hellere frem end tilbage







"Politikere kigger på meningsmålinger. Og man vil da hellere gå frem end tilbage. Der kommer det til at få betydning, hvilke aftaler der indgås - hvis der indgås sådan nogle - i den kommende tid," siger han.



Den vigende tendens for Dansk Folkeparti fremgår også af Berlingske Barometer, der er et vægtet gennemsnit af den seneste måneds politiske meningsmålinger.



På baggrund af barometret skriver Berlingske søndag, at DF er det parti, der har mistet flest vælgere siden folketingsvalget. Partiet ligger til 17 pct. af stemmerne mod de 21,1 pct, det fik ved folketingsvalget i 2015.



/ritzau/