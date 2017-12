Labours brexitchef afviser ny folkeafstemning efter tvivl

Relateret indhold Artikler

Partileder Jeremy Corbyn ville i sidste uge ikke svare på, om Labour vil gå efter en ny folkeafstemning, efter at et flertal i sommeren 2016 stemte for en skilsmisse med EU.



Men søndag siger det britiske oppositionspartis skyggeminister på området, at man ikke vil slå på tromme for en sådan.



"Det er svært at vide, hvad der sker. Men vi vil ikke bede om den," siger Keir Starmer i en tv-debat på BBC.



I begyndelsen af december blev Corbyn under en socialistisk kongres i Portugal spurgt om partiets holdning til en eventuel ny folkeafstemning.



"Vi har ikke truffet beslutning om en anden folkeafstemning. Vi har bare sagt, at vi vil respektere udfaldet af den første," sagde partilederen.



Londons borgmester, Sadiq Khan, som er en central figur i Labour, har tidligere sagt, at en ny folkeafstemning kan være en mulighed, hvis parlamentet afviser den aftale, som regeringen forhandler med EU på briternes vegne.



I tv-debatten på BBC siger Starmer desuden, at det vil være klogt at lande en aftale, så briterne er så tæt på EU's indre marked som muligt.



"Vi ønsker et udgangspunkt med realistiske muligheder, hvor vi forbliver i en variant af toldunionen og det indre marked, hvilket betyder fuld deltagelse i det indre marked," siger skyggeministeren.



EU-Kommissionen anbefalede fredag, at EU's stats- og regeringschefer på et topmøde i næste uge konkluderer, at fremskridtene i forhandlinger om briternes exit fra EU er så tilstrækkelige, at man kan drøfte fremtidens relation.



Det var et gennembrud i de svære forhandlinger. EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, har understreget, at der "naturligvis er tale om et kompromis".



EU-lederne mødes til topmøde torsdag og fredag i næste uge.



/ritzau/Reuters