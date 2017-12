Relateret indhold Tilføj søgeagent Islamisk Stat Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Islamisk Stat

Iraks premierminister erklærer krigen mod gruppen Islamisk Stat (IS) for afsluttet, efter at hæren har nedkæmpet ekstremisterne ved grænsen til nabolandet Syrien.



- Vore styrker har fuld kontrol over grænsen mellem Irak og Syrien. Derfor kan jeg nu erklære krigen mod Daesh (Islamisk Stat, red.) for slut, siger Haider al-Abadi på en konference i Bagdad ifølge det franske nyhedsbureau AFP.



IS erobrede store områder nord og vest for Bagdad i en lynoffensiv i 2014.



- Fjenden forsøgte at udrydde vores civilisation. Men vi har vundet gennem sammenhold og beslutsomhed, siger Abadi.



Landets væbnede styrker erklærer også Irak for befriet.



- Irak er "fuldstændig befriet" fra Islamisk Stat, meddeler Iraks væbnede styrker ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Tidligere på året lykkedes det irakiske styrker med international støtte at generobre den store by Mosul i det nordlige Irak.



Det blev begyndelsen på enden for Islamisk Stat, som vandt terræn i Irak og Syrien i kølvandet på krigen i Syrien og på de kaotiske tilstande i Irak efter den USA-ledede invasion af landet.



Netop i Mosul havde IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi fra en moské udråbt et islamisk kalifat.



Også i nabolandet Syrien er Islamisk Stat på retur - og nærmest helt nedkæmpet.



Rusland meddelte tidligere på ugen, at Islamisk Stat var besejret i det østlige Syrien.



- Med udryddelsen af Islamisk Stat i Syrien vil de russiske styrker fokusere på at yde assistance til det syriske folk ved at genoprette det civile liv og sikre, at våbenhviler indgået af parterne bliver overholdt, sagde en russisk general forleden ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.



En international koalition af lande har bombet og bekæmpet Islamisk Stat i både Irak og Syrien. Danmark har bidraget med blandt andet kampfly.



