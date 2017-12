Venstrefløjen om finanslov: Asocialt og uden grønne ambitioner

Den finanslovsaftale, som blev præsenteret af regeringen og Dansk Folkeparti fredag aften, indeholder små lyspunkter, men gavner først og fremmest de rigeste, mener oppositionspartierne SF og Enhedslisten.



"Det mest positive er, at man afsætter et ret stort beløb til genopretningen af skattevæsenet. Det er et stort løft, man laver for at genoprette Skat, og det kommer til at tjene sig selv hjem igen," siger Pelle Dragsted, finansordfører for Enhedslisten.



Han roser desuden regeringen for at droppe besparelser på Forbrugerrådet Tænk og tv-stationen Døvefilm.



"Der er da nogle små lyspunkter, men generelt kan man sige, at aftalen indeholder nogle asociale skattelettelser," siger Pelle Dragsted.



Han peger på en række små skattelettelser, som efter hans mening kun gavner de rigeste. Det gælder blandt andet afskaffelsen af den såkaldte udligningsskat på udbetalinger af pension, afskaffelse af skatten på fri telefon og boligjobordningen, som nu er gjort permanent.



"Alle undersøgelser viser, at jo højere indkomst, du har, jo mere tilbøjelig er du til at bruge boligjobordningen. Det betyder konkret, at en ufaglært fra Københavns Vestegn kommer til at betale for, at folk i den gode ende af indkomstskalaen kan få en barnepige på Frederiksberg," siger Pelle Dragsted.



Efter planen skal der ligge en aftale om en skattereform klar, inden finansloven stemmes igennem. Pelle Dragsted frygter, at skattereformen, som skal finansieres ved hjælp af det såkaldte råderum, vil gå ud over velfærden i de kommende år.



"Det værste har vi slet ikke set endnu, for den her finanslovsaftale er, hvis man skal tro Anders Samuelsen, betinget af, at der bliver indgået en omfattende skatteaftale, som bliver betalt af det såkaldte råderum, som ellers skulle betale for velfærd i fremtiden," siger han.



SF's leder Pia Olsen Dyhr kritiserer finansloven for at mangle grønne ambitioner, men har også et par rosende ord til regeringens forslag.



"Det er fint, at regeringen har sat penge af til ældre, sundhed og erhvervsskolerne. Men den forspilder desværre muligheden for at give velfærden et langt større og mere tiltrængt løft. Det er ærgerligt, at de hellere vil have skattelettelser end at styrke vores daginstitutioner, folkeskole og meget mere," siger hun ifølge en pressemeddelelse.



SF opfordrer regeringen til at skrue op for miljøambitionerne.



"Regeringen viser desværre en total mangel på grønne ambitioner, og samtidig må vi kigge langt efter investering i uddannelse og forskning, som samlet set bliver beskåret. Det er ærgerligt. Jeg synes, de skulle droppe skattelettelserne og skrue op for ambitionerne - for velfærden og de kommende generationer," siger Pia Olsen Dyhr.