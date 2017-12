De tyske socialdemokrater i SPD drøfter på tredjedagen af partiets kongres, hvordan de skal genvinde vælgere i Østtyskland.



Partiet vil indlede en østoffensiv, meddeler SPD's nye generalsekretær, Lars Klingbeil, på kongressen.



Blandt andet vil man udnævne en østkommissær. Man planlægger også at udvikle en medlemsapp, der skal gøre det lettere for partiets medlemmer at følge med i fremsatte forslag og beslutninger i SPD.



I nogle delstater i øst er det engang så store parti, som igen blev reduceret markant ved valget i september, blevet overhavet af det populære og nyetablerede parti Alternative für Deutschland (AfD).



Det gælder blandt andet Sachsen og Sachsen-Anhalt.



De delegerede på kongressen har i en resolution udtrykt deres solidaritet med flere tusinde, som trues af fyring på den amerikanske virksomhed General Electrics fabrikker i Tyskland.



Det største samtaleemne uden for partimødets aktuelle dagsorden er de forestående regeringsforhandlinger.



De første samtaler, hvor formand Martin Schulz og Andrea Nahles, som leder SPD's gruppe i Forbundsdagen, er planlagt til onsdag i næste uge.



Tidligere på SPD-kongressen har medlemmerne med stort flertal besluttet, at partiet skal gå i regeringsforhandlinger. Men det skal være åbne forhandlinger.



Formand Schulz havde ellers i forbindelse med valget 24. september slået fast, at socialdemokraterne ikke vil fortsætte et samarbejde med Merkel. SPD skulle i opposition efter det værste socialdemokratiske valg i nyere tysk historie.



Men efter at CSU og søsterpartiet CDU forgæves havde forsøgt at danne regering med det liberale FDP og De Grønne, kom SPD-ledelsen på andre tanker.



SPD fik lidt over 20 procent af stemmerne ved efterårets valg til Forbundsdagen. Siden årtusindskiftet, da socialdemokraterne havde 40 procent af pladserne i Forbundsdagen, er det gået ned ad bakke.



/ritzau/dpa