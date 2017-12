Få gjort rent og hyr en håndværker - og træk 18.000 fra i skat

Med finanslovsaftalen har Dansk Folkeparti trukket et stik hjem, som de har ønsket længe: At få gjort håndværkerfradraget, den såkaldte boligjob-ordning, permanent. Samtidig udvides ordningen fra at være rettet mod grøn renovering til nu at omfatte almindelige håndværksydelser. Fradraget koster 445 mio. kr. for statskassen om året.



Den nuværende ordning, hvor man har kunnet få udført serviceydelser for 6.000 kr. og for 12.000 kr. for grønne ydelser, udløber 1. januar. Men nu kører ordningen videre med samme beløbsramme og fordeling, og ifølge René Christensen bliver den knapt så grøn, som den har været.



"Ordningen bliver permanent. Det har vi kæmpet for længe at det skulle være. Det giver ro på derude at den bliver ved med at være der. Der bliver 6.000 kr. på servicedelen og 12.000 kr. på håndværkerdelen. Her har vi justeret en smule, for der var en række af tiltagene, der stort set ikke blev brugt."



Bliver den nye ordning lige så grøn, som den hidtidige ordning?



"Der er stadig nogle brændeovne med. Men der er noget med nogen flisebelægninger, som der kan trænge vand ned gennem. Dem er der ingen, der har efterspurgt, så de er pillet ud."



Fradrag for tyverialarmer



Ifølge René Christensen kommer der i stedet eksempelvis fradrag for installering af tyverialarmer og malerarbejder ind i ordningen.



Ordningen gøres permanent på trods af, at der er så meget gang i beskæftigelsen, at håndværkerne skriger på arbejdskraft. I ordningen er der ikke indlagt instrumenter, der kan tage højde for konjunkturerne, oplyser René Christensen.



"Nej. Og det er det rigtigt gode. Det er en permanent ordning, og det gør, at danskerne ikke skal skynde sig at hamstre opgaver sidst på året i frygt for hvad politikerne kan finde på. Man kan ringe til håndværkerne i januar såvel som i december."



Men håndværkerne efterlyser arbejdskraft og siger nej til opgaver, fordi de har så travlt. Var det så ikke en bedre ide at trække ordningen tilbage end at gøre den permanent?



"Nej. Det er en god ide at gøre ordningen permanent, så folk ikke hamstrer opgaver."

Men man kunne jo argumentere for, at der ikke er grund til at understøtte de erhverv, hvor der næsten er for meget gang i butikken. Nej. Det handler om at få ro på, så der ikke hele tiden kommer de her peaks hele tiden – særligt når der er højkonjunktur."



Våben mod sort arbejde



René Christensen anser en permanent boligjobordning som et våben mod sort arbejde, som man ikke må undervurdere:



"Når man taler med de små håndværksmestre, så oplever de, at mange kunder spørger til, om det er nødvendigt med en regning. Det oplever de ikke med boligjobordningen, og derfor er det vigtigt, at den er permanent."



Kan man overhovedet få fat i håndværkere til at udføre små-arbejde under boligjobordningen?



"Det går egentlig rimeligt godt. Det er en personlig og ikke evidensbaseret undersøgelse, jeg har lavet af de håndværkere, jeg har haft.



Men boligjobordningen vil vel ikke gøre det lettere at få fat i en håndværker til at udføre småopgaver?



"Jeg tror, at det vil hjælpe på at det ikke er svært at få håndværkere sidst på året. Det bliver spredt ud over hele året, og så bliver tingene lavet, fordi der er brug for at få dem lavet – ikke fordi folk kan få en skattegevinst på at få det lavet."