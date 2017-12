Fakta: Her er elementerne i finansloven

Finansloven for 2018 er langt om længe på plads mellem VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti.



Det betyder, at der afsættes penge til bl.a. at gøre håndværkerfradraget permanent, skatten på fri telefon bliver fjernet og udligningsskatten på indtægter fra pensionsopsparinger bliver elimineret.



Der afsættes 2 mia. kr. til sundhed i perioden 2018 til 2021. Pengene skal bl.a. bruges til en ekstra akuthelikopter i udkantsområder og til at skabe mere frit valg i forhold til genoptræning.



Ældre og politi



Derudover afsættes der 2,7 mia. kr. til ældreområdet. Det skal bl.a. sikre mere frit valg til ældre i forhold til madordninger, ligesom bemandingen på plejehjem skal styrkes.



Der bliver også afsat penge til at optage 300 flere politistuderende i 2018 og 2019. Desuden vil rytteriskolen i dansk politi blive genetableret.



Samlet set afsættes der 1,3 mia. kr. til politiet fra 2018 til 2021.



Ansigtsløft til vejene



De danske veje får også et ansigtsløft som konsekvens af finansloven. Motorvejen over Vestfyn bliver udvidet, og motorveje og landeveje rundt omkring i landet bliver sikret, så man kan hæve hastighedsgrænsen. Derudover bliver taksten over Storebæltsbroen sat ned med 25 pct., hvilket allerede var kendt.



Erhvervsuddannelserne bliver styrket med 170 mio. kr. via en såkaldt "kvalitetspulje."



Fri telefon og boligjobordning



Boligjobordningen - der også kendes som håndværkerfradraget - bliver gjort permanent. Ordningen vil både involvere fradrag for service og håndværksydelser, som DF har krævet. Regeringen havde ellers lagt op til, at det kun var serviceydelser som rengøring og børnepasning, der skulle give fradrag.



Det bliver muligt at få fradrag for serviceydelser op til 6000 kr. og håndværksydelser for 12.000 kr. om året.



Ordningen koster 455 mio. kr. for statskassen i 2018.



Derudover vil skatten på fri telefon blive fjernet fra 2020. Det betyder, at man som lønmodtager fremover kan tage en eventuel arbejdstelefon med hjem og bruge privat, uden man beskattes af det. Det koster 540 mio. kr. for statskassen i 2020.