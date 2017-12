LA: Ingen finanslov uden skattelettelser

FAKTA

Selvom der allerede nu spekuleres i, om LIberal Alliance nogensinde får de skattelettelser, som efter planen skal være på plads inden jul, så er der ingen bekymring.



Det er i hvert fald meldingen fra finansordfører, Joachim B. Olsen. På Facebook forklarer ordføreren nemlig, at der skal leveres skattelettelser - ellers vil Liberal Alliance ikke stemme for, når finansloven skal tredjebehandles i Folketingssalen mellem jul og nytår.



"I aften lander vi en aftale om finanslov. Den bliver kun vedtaget, hvis den skatteaftale, som ligger på bordet, falder på plads. Det er aftalen. Det har alle journalisterne ikke fanget. Men skidt med det. Lavere skat og strammere udlændingepolitik på vej. En god dag for Danmark," skriver Joachim B. Olsen på Facebook.



Fredag aften lander finansloven mellem VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti. Det betyder dog ikke, at finansloven er endeligt vedtaget, og det er den detalje, som Liberal Alliance angiveligt vil udnytte.



Partiet kan nemlig undlade at stemme for finansloven, hvis ikke DF leverer de skattelettelser, som altså "ligger på bordet," hvis man skal tro Joachim B. Olsen.



Økonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), er ved præsentationen af finansloven blevet spurgt til, om han er enig med Joachim B. Olsen i, at LA er klar til at stemme imod finansloven, hvis der ikke er en skatteaftale på plads inden.



Simon Emil Ammitzbøll-Bille svarede dog udenom på spørgsmålet.