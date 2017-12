DF: Udlændinge og grænsekontrol er med i finanslov

"Det ser rigtig pænt ud i forhold til velfærden."



Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, der møder op i Finansministeriet fredag aften med en skitse til finanslovsaftale.



Den ventes at blive indgået på et møde i Finansministeriet fredag aften.



"Vi skal ind og slå de sidste søm i, og det glæder jeg mig til, for der kommer en rigtig god finanslov," siger René Christensen og tilføjer:



"Vi vil gerne have noget på politi, på ældre og på sundhed. Og der er også udlændingestramninger og noget på grænsekontrollen."



Han taler om et "markant" løft på sundhedsområdet. Flere penge til sundhed og flere politibetjente.



Dansk Folkeparti har spillet ud med et ønske om en vækst i det offentlige forbrug på 0,8 procent. René Christensen vil dog ikke sige, om det bliver indfriet i finansloven.



"Men jeg kan sige, at det ser rigtig godt ud for velfærden i 2018," siger René Christensen.



/ritzau/