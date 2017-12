Samuelsen føler sig sikker på at få markante skattelettelser før jul

Liberal Alliances leder, udenrigsminister Anders Samuelsen, tabte kampen med Dansk Folkeparti om, hvorvidt finansloven og skatteaftalen skulle skilles ad.



Mens finansloven lander fredag aften, har partierne givet hinanden hånd på at forhandle skatteaftale og udlændingestramninger videre mandag. Det er for at få en aftale i hus før jul.



"Vi er så langt nu, at vi godt kan se, vi kommer i mål med det. Og det bliver nogle rigtig, rigtig gode skattelettelser - markante skattelettelser," siger Anders Samuelsen.



"Det hele falder på plads inden jul. Vi har en fælles forståelse og enighed om, at det her kan lade sig gøre inden jul. Og det tror jeg på, når vi har kigget hinanden i øjnene og sagt, at det kan det," siger han.



/ritzau/