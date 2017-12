FN-udsending advarer om ny voldsspiral i Mellemøsten

Der er risiko for, at volden eskalerer i Mellemøsten i kølvandet på USA's beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad.



Den advarsel kommer fra FN's særlige Mellemøst-udsending, Nickolay Mladenov, ved det hasteindkaldte møde i FN's Sikkerhedsråd fredag.



"Jeg er særligt bekymret for den potentielle risiko for en voldelig optrapning," siger Mladenov.



"Der er en alvorlig risiko for, at vi vil se en række af ensidige handlinger, der kun kan skubbe os længere væk fra at nå vores fælles mål om fred," siger udsendingen, der deltager i mødet via en videoforbindelse.



Mødet finder sted samtidig med, at tusindvis af palæstinensere demonstrerer på Vestbredden og i Gazastriben.



Mindst én palæstinensisk demonstrant er dræbt under det, palæstinenserne kalder "vredens dag".



Det er otte af sikkerhedsrådets 15 medlemslande - Storbritannien, Egypten, Frankrig, Sverige, Italien, Bolivia, Senegal og Uruguay - der har bedt rådet træde sammen for at drøfte udviklingen i Israel og de palæstinensiske områder.



På spørgsmålet om, hvad han forventer, at der kommer ud af mødet, svarer en unavngiven FN-diplomat til nyhedsbureauet AFP:



"Ingenting."



En anden diplomat tilføjer, at mødet formentlig vil udstille USA's enegang i det følsomme spørgsmål.



En lang række lande har udtrykt modstand mod den amerikanske præsident Donald Trumps beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad.



FN's generalsekretær, António Guterres, har understreget, at spørgsmålet om Jerusalems status skal afklares gennem direkte forhandlinger mellem israelere og palæstinensere.



/ritzau/