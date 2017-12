Polens præsident udpeger afløser for regeringschef

Polens præsident, Andrzej Duda, har formelt udpeget Mateusz Morawiecki som landets nye premierminister, efter at Beata Szydlo indgav sin afskedsbegæring.



Torsdag aften meddelte Lov og Retfærdighed-partiet (PiS), at premierminister Beata Szydlo træder tilbage, og at hendes hidtidige finansminister, Morawiecki, ville afløse hende på posten.



Kilder i regeringspartiet har over for nyhedsbureauet AP vurderet, at Szydlo muligvis kan fortsætte på posten som vicepremierminister.



Den afgående premierminister sagde tidligere på dagen, at hun fortsat vil kæmpe for den konservative regerings politik, men fra en anden position.



/ritzau/Reuters