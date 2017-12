Briternes brexit-regning kan løbe op i 300 milliarder

En talsmand for den britiske premierminister, Theresa May, siger, at den britiske regning for brexit forventes at løbe op i 35-39 milliarder pund.



Det svarer til mellem 300-335 milliarder kroner.



Ifølge talsmanden repræsenterer det beløb "en fair betaling af vores forpligtelser".



Storbritannien og EU er enige om, at briterne skal fortsætte med at betale til deres finansielle forpligtelser i EU i en periode efter brexit.



De nærmere detaljer er endnu ikke på plads.



Aftalen er en del af en delaftale, der fredag er faldet på plads mellem EU-Kommissionen og Storbritannien.



Den skal nu godkendes af EU-lederne på et topmøde 14. - 15. december.



Godkender de aftalen, går man til anden fase af forhandlingerne om brexit.



De skal handle om fremtiden efter brexit og en eventuel overgangsordning samt en handelsaftale.



Regningen for briternes skilsmisse med EU har været en del af tre knaster i den første delaftale om brexit.



De to andre knaster har handlet om borgernes rettigheder og grænsen mellem Irland og det britiske Nordirland.



EU's chefforhandler, Michel Barnier, siger, at det er umuligt på forhånd at regne ud, hvor meget briterne helt præcist skal betale.



"Jeg har aldrig sagt noget tal, og det vil jeg heller ikke begynde at gøre i dag," siger Barnier.



Han siger, at tallene kan ændre sig undervejs.



Satser på canadisk model



EU vil desuden arbejde på at lave en frihandelsaftale med Storbritannien i stil med den aftale, der er indgået med Canada.



Barnier siger, at det er vejen frem, når Storbritannien insisterer på at forlade ikke bare EU, men også det indre marked og EU's toldunion.



"Det er ikke os. Det er vores britiske venner, der trækker disse røde linjer, der lukker bestemte døre," siger chefforhandleren.



EU har kaldt aftalen med Canada for den bedste, EU nogensinde har lavet.



"Så det er den model, vi vil arbejde på," sige Barnier.



/ritzau/Reuters