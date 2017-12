Thulesen står fast på opdelingskrav før statusmøde hos Løkke

DF-formand Kristian Thulesen Dahl tropper fredag op til møde i Statsministeriet med den samme opfordring, han er mødt op med adskillige gange de seneste dage:Adskil finanslov fra skatteaftale og udlændingestramninger.- Jeg synes efterhånden, det her cirkus snart må stoppe, siger DF-formanden på vej ind til mødet med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og regeringstoppen.- Jeg kan kun sige det samme, som jeg sagde i tirsdags, i forgårs, i går og nu igen i dag: Vi er klar til at forhandle finansloven på plads.Omvendt lød meldingen fra Liberal Alliances top tidligere fredag, at det vil være "den nemmeste sag i verden" at lande aftaler om både finanslov, skattelettelser og udlændingestramninger i løbet af weekenden.Hvis der da ellers var politisk vilje til det i alle fire borgerlige partier, betonede økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).Liberal Alliance fastholder altså, at alle tre elementer skal forhandles på plads samtidig.Lars Løkke Rasmussen splittede onsdag forhandlingerne op, så skat og finanslov torsdag blev forhandlet i Finansministeriet, mens statsministeren selv satte sig for bordenden i forhandlingerne på udlændingeområdet.Samtidig lod han forstå, at han fredag ville gøre status over forhandlingerne./ritzau/