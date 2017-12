Briternes brexit-regning kan løbe op i 300 milliarder

En talsmand for den britiske premierminister, Theresa May, siger, at den britiske regning for brexit forventes at løbe op i 35-39 milliarder pund.Det svarer til mellem 300-335 milliarder kroner.Ifølge talsmanden repræsenterer det beløb "en fair betaling af vores forpligtelser".Storbritannien og EU er enige om, at briterne skal fortsætte med at betale til deres finansielle forpligtelser i EU i en periode efter brexit.De nærmere detaljer er endnu ikke på plads.Aftalen er en del af en delaftale, der fredag er faldet på plads mellem EU-Kommissionen og Storbritannien.Den skal nu godkendes af EU-lederne på et EU-topmøde 14. december.Godkender de aftalen, går man til anden fase af forhandlingerne om brexit.De skal handle om fremtiden efter brexit og en eventuel overgangsordning samt en handelsaftale.Regningen for briternes skilsmisse med EU har været en del af tre knaster i den første delaftale om brexit.De to andre knaster har omhandlet borgernes rettigheder og grænsen mellem Irland og det britiske Nordirland./ritzau/Reuters