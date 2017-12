Liberal Alliance står fast: Klar på et folketingsvalg

Liberal Alliance er klar på et folketingsvalg, hvis DF lykkes med at adskille forhandlinger om finanslov, skat og udlændingepolitik, erfarer Ritzau.



Regeringspartiet kalder det for afgørende, at de tre aftaler lander på samme tid. Dansk Folkeparti, der er regeringens støtteparti, opfordrer til, at man først får lukket finansloven.



Regeringen og DF mødes fredag klokken 13, oplyser Statsministeriet. Parterne havde forhandlinger hele torsdagen.



Opdateres