Medie: EU og Storbritannien enige om brexit-aftale

Relateret indhold Artikler

EU og Storbritannien er ifølge Bloomberg News blevet enige om en aftale om briternes udtræden af unionen - populært kaldet brexit.



Derefter venter forhandlinger om en eventuel handelsaftale mellem parterne.



Forhandlingerne om briternes udtræden har kørt længe, efter at det britiske folk i juni sidste år stemte for at forlade samarbejdet efter mere end 40 års medlemskab.



Først i slutningen af marts i år aktiverede Storbritanniens premierminister, Theresa May, officielt artikel 50 i Lissabon-traktaten og satte gang i udtrædelsesprocessen.



Det gav briterne en periode på to år til at nå en endelig aftale om skilsmissen med EU.



/ritzau/FINANS