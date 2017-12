USA: Kongressen stemmer midlertidigt løft af gældsloft igennem

Kongressen i USA har købt sig selv lidt mere tid til at løse de budgetudfordringer, som verdens største økonomi står over for.



Det er sket ved at stemme en midlertidig forøgelse af gældsloftet igennem sent torsdag, hvor først Repræsentanternes Hus og siden Senatet stemte et forslag igennem, der holder dele af det offentlige apparat fra nedlukning i to uger.



Dermed har de amerikanske politikere nu indtil den 22. december til at få en længerevarende aftale om gældsloftet på plads.



Det skriver Bloomberg News.



Forslaget blev først stemt igennem Repræsentanternes Hus med stemmerne 235-193, mens der var klar stemmemajoritet for det kunstige åndedræt i Senatet, der med stemmerne 81-14 sendte forslaget igennem og gjorde det til lov.



Republikanerne, der har flertal i de to politiske kamre, skal i den endelige udgave af et løft af gældsloftet blandt andet diskutere udgifterne til forsvaret og flere indenrigspolitiske områder, skriver Bloomberg News.



Det regerende parti i USA er desuden i færd med at finde fælles fodslag i forhold til den meget omtalte skattereform, hvor der stadig er uenigheder i forslagene fra Repræsentanternes Hus og Senatet.



Også den aftale skal efter planen være på plads, inden politikerne kan gå på juleferie.



