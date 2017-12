Tyskland: Schulz får SPD's opbakning til at forhandle med Merkel

Relateret indhold Artikler

Tysklands socialdemokratiske SPD har på torsdagens partikongres banet vej for, at partiet alligevel kan indgå i en ny stor regeringskoalition sammen med forbundskansler Angela Merkel og hendes konservative parti, CDU.



Med stort flertal stemte socialdemokraterne for at indlede forhandlinger med forbundskansler Angela Merkel og afsøge mulighederne for at danne en ny regering.



SPD's leder, Martin Schulz, opfordrede i en tale sine partifæller til at opgive deres modstand mod, at partiet igen indgår i en koalition med Merkel.



"Vi skal ikke gå i regering for enhver pris. Men vi må heller ikke forkaste al snak om regeringssamarbejde," sagde han.



Nu kan Schulz indlede forhandlinger, der skal afsøge mulighederne for at danne regering med CDU og dets søsterparti, CSU.



Mandatet til SPD-lederen betyder, at han og Merkel kan drøfte flere muligheder. Enten en ny stor regeringskoalition, et uformelt samarbejde eller en accept af en konservativ mindretalsregering.



Schulz og SPD bebudede efter valget til Forbundsdagen i september, at SPD ikke længere ville deltage i en stor regeringskoalition med forbundskansler Angela Merkels konservative CDU/CSU. I stedet ville partiet gå i opposition.



Men da Merkels forhandlinger med det liberale FDP og Miljøpartiet De Grønne brød sammen i sidste måned, indvilgede Schulz i at forhandle med Merkel om at fastholde den store koalition.



Men Schulz har signaleret, at Tysklands Europa-profil skal skærpes, hvis SPD skal fortsætte i regeringen.



Under torsdagens partikongres gik flere SPD-medlemmer på talerstolen og talte passioneret imod at gå i koalition med Merkel igen.



De kritiserer Schulz' ledelse, efter at SPD ved valget til Forbundsdagen i september oplevede sit dårligste valg siden 1949.



SPD har regeret i en stor koalition sammen med Merkel siden 2013. Men efter valgnederlaget i september har mange i partiet været forbeholdne over for at gå ind i et nyt samarbejde med de konservative.



/ritzau/dpa