Polen-ekspert efter premierministers afgang: Hun blev hånet offentligt

Torsdag aften trådte Beata Szydlo tilbage som Polens premierminister,. Ifølge Jens Mørch, chefredaktør på netmediet polennu.dk, sker det på grund af interne stridigheder i hendes parti, Lov og Retfærdighed.



"Det er et internt opgør i partiet, og Beata Szydlo har været utilpas med ikke at have opbakning fra sit eget parti."



"Hendes egne partimedlemmer har hånet hende offentligt, så det er det, der har fået hende til at trække sig," siger han.



Det er finans-, udviklings- og vicepremierminister Mateusz Morawieck, der tager over efter Beata Szydlo.



Der har været et stort pres på Beata Szydlo fra Lov og Retfærdighedspartiet for at få hende til at trække sig.



"Det har der været, fordi de ønsker fornyelse. Polen er blevet kritiseret meget internationalt, og et nyt ansigt vil muligvis give en tiltrængt pause fra kritikken," siger Jens Mørch.



Selv om partiet nu har en ny premierminister til at lede landet, så er det i realiteten den politiske veteran Jaroslaw Kaczynski, der bestemmer i partiet.



Kaczynski stiftede sammen med sin bror partiet. Broren, Lech Kaczynski, døde i 2010 i et flystyrt ved indflyvning til en luthavn i Smolensk.



Selv om Jaroslaw Kaczynski formelt blot er et menigt medlem af det polske parlament, betragtes han som landets mest magtfulde politiker.



"Det er ham, der styrer festen, og det var forventet, at han ville tage over. Men i erkendelsen af, at han er en svag og sygelig mand, så har han formentlig fravalgt den løsning," siger Jens Mørch.



Beata Szydlos tilbagetræden kommer dagen før en vigtig afstemning om en reform, der vil give politikerne mere magt over domstolene.



Afstemningen er blevet kritiseret meget af EU for at udviske magtens tredeling i landet. Rokaden i regeringstoppen kan være med til at skabe ro om den kontroversielle afstemning.



"Der har været intern spild i partiet i over et halvt år. Så når rokaden kommer nu, er det muligvis for at få en ny ved roret, der kan give ro på," siger Jens Mørch.



/ritzau/