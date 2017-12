Sexbeskyldninger koster amerikansk senator jobbet

Den demokratiske senator Al Franken træder tilbage fra sin post, oplyser han torsdag i en tale i Senatet i Washington.



"Jeg ved i mit hjerte, at intet, jeg har gjort som senator - intet - har bragt vanære over denne institution," siger Franken.



"Ikke desto mindre meddeler jeg i dag, at jeg i de kommende uger vil træde tilbage som medlem af USA's senat," siger han ifølge Reuters.



Hans afgang kommer, efter at flere kvinder har beskyldt ham for upassende seksuel adfærd.



Den 66-årige Franken er havnet i massiv modvind blandt sine egne partifæller som følge af anklagerne mod ham.



Beskyldningerne mod Franken begyndte at dukke op for tre uger siden. Her blev han blandt andet anklaget for at kysse en radiojournalist mod hendes vilje og for at tage hende på brysterne, mens hun sov.



Siden har mindst syv kvinder anklaget ham for upassende seksuel adfærd.



Al Franken siger i sin tale i Senatet torsdag, at nogle af beskyldningerne ikke er sande. Han husker andre episoder anderledes end de kvinder, der nu er stået frem.



Flere senatorer, heriblandt den demokratiske leder i Senatet, Chuck Schumer, har opfordret Al Franken til at trække sig fra Senatet.



/ritzau/