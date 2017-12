EU sætter ny brexit-deadline: Sidste frist er søndag aften

Først var sidste frist i mandags. Nu er det så søndag aften. En hel uge senere.



Det er den nye deadline for at opnå "tilstrækkelige fremskridt" i første fase af forhandlingerne om den britiske exit fra EU.



I hvert fald hvis et topmøde i slutningen af næste uge skal sige ja til at lade forhandlingerne gå videre til at handle om fremtidens forhold og en overgangsordning.



"Indtil nu er der ingen hvid røg," siger EU-Kommissionens cheftalsmand, Margaritis Schinas, torsdag på en pressebriefing i Berlaymont-bygningen i Bruxelles.



Han siger, at EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, er klar til at tage imod den britiske premierminister, Theresa May, når som helst hun er klar til at indgå en aftale.



"Det skal ske i denne uge. I denne bygning. Vi arbejder hele ugen, 24/7, og vores uge inkluderer søndag," siger Schinas.



"Hvis vi skal forberede os ordentligt på topmødet, skal tingene ske i en vis rækkefølge," siger han.



Forhandlingerne i første fase handler om exit-betingelserne.



Det vil sige den økonomiske slutopgørelse, rettigheder for EU-borgere i Storbritannien efter exit og fremtidens grænseforhold på den irske ø.



Målet er ikke mindst at undgå en "hård grænse" med kontroller på grænsen mellem Irland og det britiske Nordirland efter exit.



En hård grænse kan sætte den nordirske fredsaftale på spil, frygter mange.



May slog bak



Theresa May var i mandags i Bruxelles til det, der efter planen skulle have været det afgørende møde med Juncker.



Men planen brasede foreløbig sammen, da de nordirske unionister, der sikrer Mays konservative regering flertal i parlamentet, afviste den aftale, der lå bordet.



Aftalen sagde, at der skulle ske en "lovgivningsmæssig tilpasning" i forhold til EU's regler på begge sider af den irske grænse for at undgå politi og toldere på overgangene.



Men under mødet i Bruxelles slog May bak, da de nordirske unionisters leder, Arlene Foster, afviste aftalen.



"Vi vil ikke acceptere nogen form for forskel i regler, der adskiller Nordirland økonomisk eller politisk fra resten af Storbritannien, "sagde hun.



Theresa May forsøger i øjeblikket at redde stumperne, så topmødet i næste uge kan give grønt lys for forhandlinger om frihandel og en overgangsordning efter exit.



"Hver dag, vi mister, gør det sværere," siger EU-Kommissionens cheftalsmand.



"Juncker er en født optimist.Men der skal to til tango. To for at være optimist," siger han.



