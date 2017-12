Palæstinensere gør oprør efter Trumps Jerusalem-tale

I Ramallah, Betlehem og andre steder på Vestbredden og i Gazastriben er der torsdag sammenstød mellem palæstinensiske demonstranter og israelske soldater.



Det beretter flere internationale medier.



Det sker, dagen efter at USA's præsident, Donald Trump, meddelte, at hans administration anerkender Jerusalem som Israels hovedstad.



Ved en kontrolpost i nærheden Ramallah har de israelske styrker brugt tåregas og chokgranater for at sprede de hundredvis af demonstranter, som er samlet for at vise deres utilfredshed med Trumps erklæring.



De palæstinensiske myndigheder har opfordret til generalstrejke i palæstinensiske byer. I Gaza har Hamas opfordret til, at bevægelsens tilhængere indleder en tredje intifada og gør oprør mod Israel.



Ifølge avisen Washington Post brød urolighederne ud i den østlige del af Jerusalem ved hegnet mellem Israel og Gaza. Der har været meldt om sårede på begge sider.



I sin tale onsdag aften dansk tid sagde den amerikanske præsident også, at han vil flytte USA's ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.



Mange frygtede på forhånd, at præsidentens udmeldinger ville føre til blodige konflikter i regionen.



