Thulesen: Nu har vi fortalt Løkke, hvad vi ønsker af udlændingestramninger

Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl siger efter møde med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V):"Nu har vi haft lejlighed til at sige til statsministeren, hvad vi ønsker af udlændingestramninger.""Nu skal regeringens embedsmænd så have mulighed for at se, hvad der kan lade sig gøre juridisk. Så mødes vi senere på eftermiddagen," siger Thulesen Dahl./ritzau/