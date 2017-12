LA: Vi vil gerne indgå aftale om udlændinge med DF

Liberal Alliance er parat til en aftale om udlændinge med Dansk Folkeparti. Det fastslår partiets politiske ordfører Christina Egelund.Dermed rækker regeringspartiet hånden ud til Dansk Folkeparti, efter at de to partier offentligt har været uenige om forløbet i forhandlingerne om skat, finanslov og udlændingestramninger.Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, siger:"Jeg ser ikke nogen problemer i, at vi kan nå til enighed i de forhandlinger om udlændingepolitikken, som DF har sat på dagsordenen.""Det kræver selvfølgelig, at der er politisk vilje til det hele vejen rundt, men jeg vil gerne slå fast, at det er ikke os i Liberal Alliance, der er nogen stopklods for at nå en enighed i udlændingeforhandlingerne," siger Christina Egelund./ritzau/