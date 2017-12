Intern undersøgelse i Alternativet konkluderer: Vi har haft festkultur - ikke krænkelseskultur

Opdateret 11.16 Alternativet har færdiggjort en intern undersøgelse efter historier om flere kritisable forhold i partiet.



Blandt andet er en person først blevet fyret efter anklager om krænkelser, men siden ansat i et projekt, som Alternativet havde sat i gang.



- Undersøgelsen konkluderer, at der har været en festkultur, som for nogen har været et problem.



- Men den konkluderer også entydigt, at der ikke er en krænkelseskultur i Alternativets politiske sekretariat, står der i konklusionen.



Det er gruppeformand og vikarierende sekretariatschef René Gade, som har stået i spidsen for undersøgelsen. Den har varet i omkring tre uger.



Blandt andet er festkulturen i partiet blevet kritiseret, efter at historierne begyndte at rulle i Jyllands-Posten.



Whistleblower-ordningen etableres i begyndelsen af 2018. Den betyder, at "medarbejdere eller andre kan henvende sig med forhold, de mener, bør undersøges", oplyser partiet.



Personalehåndbogen skal klarlægge præcist, hvilke rammer Alternativet sætter for deres samvær internt i partiet.



Fokus vil i den forbindelse særligt være på, hvilke forpligtelser man har som leder over for underordnede i Alternativets politiske sekretariat.



Allerede inden konklusionerne har sagerne haft konsekvenser. Den nærmeste rådgiver for Alternativets partileder, Uffe Elbæk, er stoppet.



Det var netop rådgiveren, der stod bag den famøse genansættelse, da han var leder af partiets sekretariat.



Han ansatte altså den person, som først blevet fyret efter anklager om krænkelser, men siden ansat i et andet Alternativet-projekt.



Sagen var ifølge Josephine Fock blandt andet skyld i, at hun i sommer stoppede som gruppeformand.



Rasmus Nordqvist trak sig ud af den politiske ledelse. Han har siden forklaret, at han havde en anden opfattelse af rokaden. Elbæk fortsatte som den eneste.



Dengang begrundede partiet rokaden med, at de blandt andet ønskede at styrke klimaområdet.



