Jean-Claude Juncker frygter brexit-kollaps

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, frygter, at den britiske premierministers, Theresa Mays, regering falder sammen i næste uge, hvis brexit-forhandlingerne forbliver fastlåste.



Det skriver The Telegraph.



EU-Kommissionens formand vil forlænge fristen for Theresa May og forhandlingerne over den irske grænse til EU-topmødet næste torsdag for at maksimere premierministerens chancer for succes.



Det kommer sig af, at premierministerens egne parlamentsmedlemmer advarede hende om, at hun kunne væltes inden for en uge, hvis hun kommer tilbage fra Bruxelles uden en aftale i næste uge.



I mellemtiden afslørede Irlands premierminister, Leo Varadkar, onsdag aften, at han håbede, at Theresa May ville tilbyde en ny version af den irske grænseaftale enten senere om aftenen eller torsdag, skriver avisen.



/ritzau/FINANS