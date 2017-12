FN's Sikkerhedsråd holder hastemøde efter Trumps Jerusalem-udmelding

FN's Sikkerhedsråd mødes fredag for at diskutere USA's anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad.



Det oplyser rådets formandskab, Japan, sent onsdag aften dansk tid ifølge AFP.



Mødet vil blive indledt klokken ti amerikansk tid - klokken 16 dansk tid - fredag.



Otte af rådets 15 medlemslande - Frankrig, Bolivia, Egypten, Italien, Senegal, Sverige, Storbritannien og Uruguay - havde bedt om et ekstraordinært møde snarest muligt.



Det fremgår af en pressemeddelelse, som den svenske FN-repræsentation har udsendt. Det er Japan, der i denne måned sidder i formandsstolen, som formelt står for indkaldelsen.



Ifølge formandskabet vil rådet også diskutere andre emner på det ekstraordinære møde.



Spørgsmålet om Jerusalem ventes derfor først at blive behandlet sent på mødet.



De otte lande beder FN's generalsekretær, António Guterres, om at aflægge rapport om amerikanernes beslutning.



Onsdag meddelte USA's præsident, Donald Trump, at han anerkender Jerusalem som hovedstad i Israel.



I samme forbindelse oplyste præsidenten, at den amerikanske ambassade skal flyttes fra Tel Aviv til Jerusalem.



António Guterres sagde umiddelbart efter meldingerne fra Washington, at Jerusalems status kun kan blive afgjort gennem forhandlinger mellem palæstinenserne og israelerne.



Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har allerede udtrykt sin bekymring for den videre fredsproces i Mellemøsten.



"Dette er en beklagelig beslutning, som Frankrig ikke støtter, og som går imod folkeretten og alle resolutioner i FN's Sikkerhedsråd," sagde Macron tidligere onsdag.



FN har spillet en betydende rolle for fredsprocessen i Mellemøsten, siden man i 1947 vedtog en resolution, der anbefalede oprettelsen af en arabisk og en jødisk stat på det palæstinensiske territorium.



/ritzau/