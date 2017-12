Løkke lægger op til stor forhandlingsdag torsdag

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) siger efter et møde onsdag aften med DF-leder Kristian Thulesen Dahl om finanslov og skatteforhandlinger:



- Finansloven skal vi se at få færdig. Men vi har nogle dage endnu.



- Vi bruger torsdagen på at fortsætte drøftelserne om finanslov og skatteaftalen i Finansministeriet.



- Og så vil jeg holde møder i Statsministeriet for at se, om vi kan lave et paradigmeskift for de personer, som er midlertidigt beskyttet i Danmark, siger Lars Løkke Rasmussen.



Han henviser dermed til de 4200 syrere, som har fået tildelt midlertidig beskyttelse i Danmark. Dem har statsministeren onsdag åbnet for at se på, om Danmark kan hjælpe hjem til Syrien.



Dermed lægger statsministeren op til at for handle på tre fronter på én gang:



- Det kan være, at en af boldene kommer i mål torsdag - eller måske alle tre, siger Lars Løkke Rasmussen.



/ritzau/