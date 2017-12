USA's udenrigsministerium skriver i en instruks til alle amerikanske diplomater, at de bør undlade alle ikke-nødvendige rejser til Israel, Jerusalem og Vestbredden indtil 20. december.



Det er ventet, at USA's præsident, Donald Trump, trods stribevis af advarsler fra internationale ledere onsdag aften dansk tid vil anerkende byen Jerusalem som Israels hovedstad.



Ifølge internationale medier vil præsidenten i en tale annoncere, at USA's ambassade skal flyttes dertil fra Tel Aviv.



Det er en meget kontroversielt beslutning. Både israelerne og palæstinenserne gør krav på Jerusalem som deres hovedstad i en eventuel tostatsløsning med en israelsk og en palæstinensisk stat side om side.



/ritzau/Reuters