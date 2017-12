Kristian Jensen: Godt at rykke forhandlinger ind til Løkke

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har nu involveret sig i sagen om de vanskelige forhandlinger om finanslov og skattereform mellem regeringen og Dansk Folkeparti.Det lever finansminister Kristian Jensen (V) fint med, selv om det er ham, som har stået i spidsen for forhandlingerne indtil videre.- Jeg er ikke blevet taget af bestillingen. Jeg har lige tjekket, at jeg fortsat er den, der skal svare på spørgsmål som finansminister.- Jeg synes, det er glimrende, at vi nu tager en drøftelse med DF i Statsministeriet om, hvordan vi kommer videre herfra, siger Kristian Jensen.DF ønsker forhandlinger om skat og finanslov adskilt, så man på den måde hurtigt og uden de store problemer kan blive enige om en finanslov for 2018.Det ville Kristian Jensen ikke høre tale om tirsdag, da DF-formand Kristian Thulesen Dahl - igen - opfordrede regeringen til at lytte til sit støtteparti.Onsdag er tonen fra finansministeren en anden. På spørgsmålet om, hvorvidt skat og finanslov skal adskilles, svarer han nu:- Det snakker vi med Dansk Folkeparti om senere i dag./ritzau/