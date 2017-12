Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, er onsdag til møde i Statsministeriet med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om de fastfrosne forhandlinger om skatteaftale og finanslov."Jeg kan ikke afvise, at der er noget stædighed, der lige skal behandles i kroppen.""Når man så får sovet på det, tror jeg, man kan se, at det Dansk Folkeparti har foreslået, er det mest rigtige," siger Kristian Thulesen Dahl til TV2 News.Dermed er debatten om, hvordan forhandlingerne skal fortsætte flyttet fra Finansministeriet til Statsministeriet.DF-formanden vil adskille forhandlingerne, så der kan komme en finanslov for næste år, så der kan indkræves skat og udbetales løn til dem, der er afhængig af finansloven.Men det afviste finansminister Kristian Jensen (V) tirsdag aften efter støttepartiets direkte opfordring om at adskille forhandlingerne./ritzau/