Anonym embedsmand: Trumps Israel-politik afspejler virkeligheden

Den amerikanske præsident, Donald Trump, vil i en tale onsdag meddele, at USA vil anerkende Jerusalem som Israels hovedstad.



Og det er ifølge en højtstående embedsmand i Trump-administrationen en anerkendelse af "virkeligheden".



"Han ser dette som en anerkendelse af virkeligheden. Både historisk virkelighed og moderne virkelighed," siger embedsmanden, der taler på betingelse af anonymitet, ifølge nyhedsbureauet AFP.



Flere embedsmænd bekræfter natten til onsdag dansk tid over for internationale medier, herunder nyhedsbureauerne Reuters og AP, at Trump anerkender Jerusalem som Israels hovedstad onsdag.



Talen vil finde sted klokken 19 dansk tid.



Det er et kontroversielt tiltag fra USA's præsident, der på samme tid vil beordre den amerikanske ambassade rykket til Jerusalem fra Tel Aviv.



Flyttearbejdet kan dog ifølge embedsmændene "tage flere år".



Tiltaget vil være en rød klud i ansigtet på palæstinenserne, der opfatter store dele af Jerusalem som helligt land.



Israel overtog den østlige del af Jerusalem under Seksdageskrigen i 1967.



Rygterne om Trumps beslutning har svirret i flere måneder.



Tyrkiet har i den forbindelse sagt, at landet vil afbryde diplomatiske forbindelser til Israel, hvis Trump gør disse rygter til virkelighed. Flere andre lande i regionen har også advaret USA.



De amerikanske embedsmænd siger ifølge Reuters, at Trump stadig støtter op om en såkaldt tostatsløsning, hvis israelere og palæstinensere "kan blive enige om sådan en".



Israel betragter Jerusalem som sin hovedstad og har placeret de fleste regeringskontorer, parlamentet og højesteret i den hellige by.



Men det internationale samfund fastholder, at byens status skal fastlægges gennem forhandlinger. Alle lande har derfor hidtil haft deres ambassader i storbyen Tel Aviv.



/ritzau/