Medie: Politi afværger angreb mod Theresa May

Britisk politi og efterretningstjeneste har afværget et planlagt angreb mod den britiske premierminister, Theresa May.



Det skriver det britiske medie Sky News.



Det er det seneste i en række af planlagte terrorangreb, som de britiske myndigheder har forhindret, skriver mediet.



"Jeg forstår det sådan, at chefen for MI5 (britisk efterretningstjeneste, red.) informerede regeringsmedlemmer tirsdag. Så alvorlige er planerne, som de mener at have afsløret," udtaler tv-stationens krimireporter Martin Brunt.



"Det er grundlæggende et ekstremistisk, islamistisk selvmordsangreb mod Downing Street. Politiet mener, at planen var at udløse en slags improviseret sprængladning ved Downing Street og i det efterfølgende kaos angribe og dræbe Theresa May, premierministeren," tilføjer Martin Brunt.



Han tilføjer, at politiet i forbindelse med efterforskningen har anholdt to mænd, der nu vil blive tiltalt for terrorrelaterede forbrydelser.



De vil begge blive fremstillet for en dommer onsdag morgen.



Tirsdag oplyste den britiske efterretningstjeneste MI5, at den i løbet af det seneste år har forhindret ni terrorangreb i Storbritannien.



Storbritannien har dog i samme periode været udsat for flere angreb.



I marts kørte en mand fodgængere ned på Westminster Bridge, før han angreb en vagt ved parlamentet med en kniv. Fem personer omkom i den forbindelse.



I maj blev 22 personer dræbt, da en selvmordsbomber angreb deltagere ved en koncert i Manchester Arena.



Og i juni blev 11 personer dræbt, da flere gerningsmænd angreb tilfældige på gaden med biler og knive ved London Bridge.



