Afviser DF-forslag: Skattereform og finanslov skal forhandles sammen

Finansminister Kristian Jensen afviser et ønske fra Dansk Folkeparti om først at forhandle en finanslovsaftale hjem, inden man forsøger at nå til enighed om en skattereform.



Det siger han her til aften efter seks timers tavshed fra regeringen i sagen, oplyser DR på sin hjemmeside.



"Vi ønsker stadigvæk, at forhandlingerne kører sammen. Noget så tungt som en finanslov og en skatteaftale har en indvirkning på hinanden. Derfor mener vi, at det skal forhandles sammen og at det er realistisk Vi er klar til at arbejde nat og dag," siger han ifølge DR.

.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, luftede tidligere i dag et forslag om, at regeringen burde udskyde forhandlingerne om en skattereform.



Han understregede i den forbindelse, at man næppe kunne enes om både en finanslov, en skattereform og udlændingestramninger i tide.



Men det er altså den vej, finansministeren er til sinds at betræde.