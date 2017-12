Anklager kræver at tysk bank giver oplysninger om Trump

Robert Mueller, som er særlig anklager i efterforskningen af mulige forbindelser mellem Trumps valgkampagne og Rusland, kræver oplysninger udleveret om USA's præsident fra Tysklands største bank, Deutsche Bank.



Det skriver Bloomberg News og den tyske finansavis Handelsblatt ifølge nyhedsbureauet Reuters. Medierne citerer anonyme kilder.



Mueller vil have oplysninger fra Deutsche Bank om transaktioner, der kan forbindes til præsidenten eller nogle af hans familiemedlemmer.



En talsmand for Deutsche Bank, som har lånt Trump penge til store ejendomsprojekter, har afvist at kommentere sagen.



Når Robert Mueller kræver, at banken udleverer oplysninger om præsidenten, kan det indikere, at efterforskningen er begyndt at stille skarpt på præsidenten.



Hidtil har Muellers efterforskning fokuseret på den tidligere kampagnechef Paul Manafort, den udenrigspolitiske rådgiver George Papadopoulos og den forhenværende sikkerhedsrådgiver Michael Flynn.



/ritzau/