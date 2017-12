DF vil adskille finanslov og Skattereform: "Meget usikkert, om vi kan nå hinanden"

Opdateret 13.30 Dansk Folkeparti opfordrer regeringen til at adskille forhandlingerne om en skattereform og en finanslov for næste år. Alt andet vil være "uforsvarligt".



Det skyldes, at det ifølge støttepartiet ikke ser ud til, at man kommer i mål med en finanslov for næste år lige foreløbig.



"Vi vil komme med en klar opfordring til regeringen om at få vedtaget en finanslov nu. Vi tilbyder regeringen at gå til forhandlingerne nu og få en finanslov på plads i en fart," siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl og understreger:



"Med den fremdrift, der har været i forhandlingerne indtil nu, er det meget usikkert, om vi kan nå hinanden."



Finansloven holdes som gidsel



Når Folketinget ikke at vedtage finansloven inden nytår, bliver der lavet en midlertidig bevillingslov, der i princippet er en videreførelse af den gældende finanslov.



Regeringen vil have skattelettelser, mens DF vil have udlændingestramninger, men de to parter kan ikke blive enige.



"Det, at tage finansloven for 2018 som gidsel i det her spil, er ikke på sin plads," siger Kristian Thulesen Dahl.



Debatten åbnede Peter Skaarup, gruppeformand for Dansk Folkeparti, allerede søndag.



"Vi har rådet regeringen til, at den godt kunne begynde at kigge på, om man ikke kunne lave finansloven for sig. Men det er jo regeringens afgørelse. Det er regeringen, der indkalder til møderne, og det er regeringen, der står for planlægningen af det her," sagde han.



Kristian Jensen afviste opsplitning søndag



Søndag gjorde finansminister Kristian Jensen (V) det dog meget klart over for Børsen, at han ikke havde tænkt sig at overveje at splitte de to ting op i forhandlingerne. Tværtimod insisterede han på, at de to aftaler skal falde på plads samtidig.



"Det kommer jeg ikke til at gøre. De hænger sammen både politisk og økonomisk," sagde Kristian Jensen til Børsen.



Han afviste samtidig, at han på et tidspunkt vil stå i en situation, hvor han ser sig nødsaget til at gøre brug af muligheden.



Og det er selvom årsskiftet nærmer sig, og forhandlingerne har overskredet det tidspunkt, hvor der de seneste 15 år har været forhandlet en finanslovsaftale på plads.



