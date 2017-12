Spanien annullerer anholdelsesordre på Puigdemont

Opdateret 12.48 Spaniens højesteret trækker en international anholdelsesordre på Cataloniens tidligere leder Carles Puigdemont tilbage.



Domstolen har også tilbagekaldt anholdelsesordrer på fire af Puigdemonts ministre. Den siger, at de pågældende politikere har vist vilje til at vende tilbage til Spanien.



I en erklæring siger højesteretsdommer Pablo Llarena, at anholdelsesordrerne trækkes tilbage, da de fem efterlyste har sagt, at de ønsker at vende tilbage til Spanien for at deltage i det regionale valg.



Men den spanske anholdelsesordre opretholdes, siger kilder i det spanske retssystem til AFP.



De internationale anholdelsesordrer blev udstedt den 3. november.



Belgiske dommere meddelte mandag, at de 14. december kommer med en afgørelse i sagen om eventuel udlevering af den catalanske separatistleder.



Puigdemont leder en valgkampagne fra Belgien for sit parti op til valget i Catalonien den 21. december.



Puigdemont og fire af hans tidligere ministre flygtede til Belgien i oktober, da den catalanske regering var blevet afsat af Spaniens premierminister, Mariano Rajoy, efter at have erklæret Catalonien uafhængigt.



Puigdemonts advokat sagde i weekenden, at hans klient bliver i Belgien til efter valget i Catalonien.



/ritzau/AFP