Skotsk leder vil tvinge May ind på ny kurs over for EU

Nicola Sturgeon, som leder Skotlands selvstyre, siger, at premierminister Theresa Mays mislykkede forsøg på at sikre en aftale mandag i den første fase af brexitforhandlingerne kan være signalet til at få modstandere af den nuværende udvikling på banen.



- Dette kunne være det øjeblik, hvor oppositionen og hvor konservative, som er EU-tilhængere eller tilhængere af et "soft brexit", presser på for at få Storbritannien til at blive i det indre marked og i toldunionen, skriver Sturgeon på Twitter.



I Skotland har befolkningens støtte til EU generelt været større end i England og Nordirland. Ved folkeafstemningen om udmeldelse af EU sidste sommer stemte 60 procent af skotterne for fortsat medlemskab.



Premierminister Theresa May skal tirsdag mødes med medlemmer af de nordirske unionisters parti, DUP, meddeler Downing Street 10.



Det var øjensynligt DUP, som stillede særlige krav, og dermed forhindrede et gennembrud i mandagens Brexit-forhandlinger.



Hverken May eller EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, har præciseret, hvilke spørgsmål, der stadig er uenighed om.



Men der har været meget stor fokus på spørgsmål vedrørende grænsen mellem Irland og Nord-Irland.



Ifølge den irske premierminister, Leo Varadkar, var en aftale kortvarigt på plads mandag.



Den betød, at Irland ville undgå en "hård grænse" med kontroller på grænsen mellem Irland og det britiske Nordirland efter exit. Men efter vrede reaktioner fra DUP, som er probritiske, blev aftalen annulleret igen.



DUP -lederen Arlene Foster, som har stor betydning som støtte for Mays regering i parlamentet i London, talte mandag i telefon med May og gjorde det klart, at hun ikke kunne acceptere den aftale, som Irland og May havde skitseret.



- Nordirland skal forlade EU på samme betingelser som det øvrige Storbritannien, sagde Foster, hvis parti støtter brexit.



Både May og Juncker siger, at der stadig er to eller tre uløste spørgsmål, men de er overbeviste om, at der vil ske tilstrækkeligt med fremskridt hurtigt - og inden EU-topmødet 15. december.



Den første forhandlingsfase gælder vilkårene for selve skilsmissen mellem Storbritannien og EU. Når denne fase er afsluttet, kan forhandlinger om overgangsordninger og en fremtidig handelsaftale indledes.



/ritzau/Reuters