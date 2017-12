Portugisisk økonomiprofessor bliver formand for eurogruppen

Portugiseren Mario Centeno bliver ny formand for de 19 lande, der er samlet i EU's eurogruppe. Det er besluttet mandag.



Han erstatter dermed den nuværende formand fra Holland, Jeroen Dijsselbloem.



Eurogruppen består af økonomi- og finansministre fra de lande, der deler den fælles mønt.



Resultatet står klart efter en afstemning blandt medlemmerne mandag i Bruxelles.



50-årige Centeno er Portugals finansminister. Han er uddannet økonom, og han har været professor i økonomi.



Den eftertragtede formandspost løber i to og et halvt år ad gangen. Den igangværende periode udløber 13. januar 2018, hvorefter Centeno tager over.



Det er blandt andet formandens ansvar at lede gruppemøderne. Men posten har også indflydelse på gruppens arbejde og på Europas økonomiske stabilitet og udvikling.



Det er en ære at blive den næste formand, siger Centeno på et pressemøde efter afstemningen.



"Det er en ære på grund af gruppens relevans, på grund af kvaliteten af mine kolleger og på grund af vigtigheden af det arbejde, vi skal lave de næste par år," siger han.



Ud over Centeno havde tre kandidater meldt sig på banen.



Det var den socialistiske Peter Kazimir fra Slovakiet og den liberale Pierre Gramegna fra Luxembourg samt Dana Reizniece-Ozola fra Letlands "Alliance af Grønne og Landmænd".



Foruden at være den yngste kandidat på 36 år var den lettiske kandidat også den eneste kvinde.



Den tidligere professor, der løb med sejren i sidste ende, trådte ind i Portugals socialistiske regering i november 2015.



Han er blevet rost for sin indsats i forhold til at forbedre landets økonomi i en krisetid.



Formanden blev valgt med et flertal blandt landene. I afstemningen skulle vinderen have mindst ti stemmer i sidste ende.



Det første gruppemøde med den nye formand ved roret bliver 22. januar næste år.



