Irlands leder er skuffet over Mays manglende brexit-aftale

Irlands premierminister er skuffet over, at den britiske premierminister, Theresa May, ikke kan rejse hjem mandag fra Bruxelles med en aftale om grænsen mellem Irland og Storbritannien.



"Jeg er overrasket og skuffet over, at den britiske regering ikke har været i stand til at indgå en aftale i dag," siger premierminister Leo Varadkar på et pressemøde.



Han var af den overbevisning, at et svært problem var løst om grænsen mellem EU-medlemmet Irland og Storbritannien, der forlader EU.



Ifølge Varadkar havde Storbritanniens regering godkendt en aftale om grænsen.



Der er dog "tid nok" til at få det sidste på plads, mener premierministeren.



EU's stats- og regeringschefer mødes 14. december i Bruxelles. Det er planen, at en aftale skal godkendes på det møde, så man kan gå videre til at drøfte næste fase i forhandlingerne.



Næste fase handler om fremtidens forhold mellem briterne og de øvrige EU-lande. Det gælder blandt andet frihandel.



