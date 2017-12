DR dropper satirisk julekalender med Johanne Schmidt-Nielsen i sidste øjeblik

Der var lagt op til satire om det danske kongehus i radiojulekalenderen "Jul i Republikken", som DR's P1 havde planlagt fra 1. december.



Men kort forinden blev julekalenderen med blandt andre Mette Horn, Claes Bang og Georg Metz droppet.



Ifølge DR, fordi kvaliteten var for dårlig. Men Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen, der også var på rollelisten og skulle spille præsident, fik en anden forklaring af kalenderens instruktør.



"Jeg fik at vide af instruktøren, at ledelsen ikke mente, der var plads til to venstreorienterede," skriver hun.



Forklaringen fra DR's kulturdirektør, Tine Smedegaard Andersen, er, at kalenderen ikke levede op til DR's standarder.



