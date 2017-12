Macron advarer Trump mod sololøb i Jerusalem-spørgsmål

Relateret indhold Artikler

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, advarer sin amerikanske modpart, Donald Trump, mod at udpege Jerusalem som Israels hovedstad.



"Den franske præsident har udtrykt sin bekymring over muligheden for, at USA på egen hånd udpeger Jerusalem som hovedstad i staten Israel," lyder det i en erklæring fra Macrons kontor.



Ifølge meddelelsen har de to præsidenter snakket om emnet i en telefonsamtale tidligere på mandagen.



Enhver beslutning må træffes "inden for rammerne af forhandlinger mellem israelere og palæstinensere, der sigter mod etableringen af to stater, Israel og Palæstina, der bor side om side i fred og sikkerhed med Jerusalem som hovedstad", hedder det i beskeden fra Élysée-palæet.



Advarsler om potentielt katastrofale konsekvenser fik mandag Donald Trump til at udsætte en endelig beslutning i spørgsmålet.



Ifølge Det Hvide Hus når præsidenten ikke at træffe en beslutning om, hvorvidt USA's ambassade skal flyttes fra Tel Aviv til Jerusalem inden deadline mandag.



"Præsidenten har været tydelig omkring dette emne fra starten. Det er ikke et spørgsmål om, det er et spørgsmål om hvornår," siger Hogan Gidley, talsmand i Det Hvide Hus.



Han tilføjer, at præsidenten vil træffe en beslutning i løbet af de nærmeste dage.



Spørgsmålet om Jerusalem er et af de centrale emner i konflikten mellem israelerne og palæstinenserne.



Israel betragter Jerusalem som sin hovedstad og har placeret de fleste regeringskontorer, parlamentet og højesteret i den hellige by.



Men det internationale samfund fastholder, at byens status skal fastlægges gennem forhandlinger. Alle lande har derfor deres ambassader i storbyen Tel Aviv.



/ritzau/AFP