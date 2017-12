Landbruget skriger på udenlandsk arbejdskraft

Det er en illusion at forestille sig, at man kan have vækst og velfærd i det danske samfund uden at gøre brug af udenlandsk arbejdskraft.



Det siger Karen Hækkerup, som er administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.



Nye tal viser ifølge Jyllands-Posten, at antallet af EU-borgere, der kommer til Danmark for at arbejde, er faldet med 65 procent på blot 15 måneder.



- Det er noget, der skal bekymre os alle, uanset om man er i landbruget eller i en almindelig virksomhed, siger Karen Hækkerup.



- Vi har brug for mere arbejdskraft, end det vi har herhjemme. Hvad enten det er folk, som vil flå mink, eller forskere som bidrager til vores fødevareklynge og vores erhverv.



Nye tal fra landbrugsorganisationen viser, at 37 procent af virksomhederne i agroindustrien og 22 procent af fødevarevirksomhederne mangler arbejdskraft i fjerde kvartal af 2017.



Også i ingeniørernes fagforening, IDA, er der bekymring.



- Det er en udvikling, der hurtigt kan komme til at gøre ondt, siger formanden Ansattes Råd i IDA, Juliane Marie Neiiendam, i en skriftlig kommentar.



Ifølge en prognose fra den teknologiske alliance Engineer the future vil der i 2025 mangle 9300 ingeniører og 4200 naturvidenskabelige kandidater.



Men allerede i dag ville det være alvorligt, hvis der ikke var udenlandsk arbejdskraft, lyder det.



- Der arbejder i dag over 6000 udlændinge på ingeniørområdet i Danmark. Hvis ikke de var her, ville flere virksomheder enten være meget mindre eller være flyttet til udlandet, siger Juliane Marie Neiiendam.



Formanden for fagorganisationen LO, Lizette Risgaard, påpeger, at omkring 100.000 danskere ikke er i job.



Hun håber, at man vil efteruddanne dem, så de kan være en del af den arbejdskraft, arbejdsgiverne efterspørger.



Men arbejdsstyrken i Danmark er slet ikke tilstrækkelig, slår Karen Hækkerup fast.



- Jeg synes selvfølgelig, at det er dejligt, når der er danske arbejdsløse, der gerne vil i arbejde, siger hun:



- Men vi har slet ikke nok ledige, hvis vi kun vil bruge danskere i alle de stillinger, vi har.



/ritzau/